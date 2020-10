Fabio Fognini non giocherà più nel 2020. Il ligure, poche ore fa, in una diretta Instagram, ha confessato che, come risulta dall’ultimo controllo effettuato, persiste il suo stato di positività al coronavirus, che ha appreso dieci giorni fa e per il quale non ha potuto prendere parte all’ATP 250 in Sardegna a Santa Margherita di Pula.

Si chiude così un anno che, per il numero 2 d’Italia, è iniziato con il piede giusto con gli ottavi agli Australian Open, ma è poi andato per il verso sbagliato per due motivi: l’operazione alle caviglie e un ritorno sui campi particolarmente difficile, in cui è apparso chiaramente molto lontano dalla sua condizione abituale. Tra settembre e oggi ha vinto soltanto contro il tedesco Philipp Kohlschreiber ad Amburgo.

Il ranking congelato fino all’8 marzo permetterà a Fognini di resistere ai piani alti della classifica, e di potersi così presentare a Melbourne, nel prossimo gennaio, ancora da testa di serie. In particolare, dovrebbe rimanere, salvo notevoli sbalzi a Parigi-Bercy, nei primi 20, dato che i suoi 2400 punti (che non possono appunto essere persi per qualche mese) costituiscono margine di una certa sicurezza.

