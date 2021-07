Un’autentica giornata da incubo quella di Novak Djokovic. Dopo la clamorosa . Dopo la clamorosa eliminazione per mano di Zverev nella semifinale di singolare maschile, è arrivata anche quella nella semifinale del doppio misto insieme alla Stojanovic. Un’autentica beffa per il n°1 del mondo, che con grandissima dignità e onore ha provato a giocarsela al meglio solo qualche ora dopo la cocente delusione per l’obiettivo mancato, ma che nonostante un buon impegno si è dovuto nuovamente arrendere.

A imporsi infatti è stato il duo russo formato da Elena Vesnina e Aslan Karatsev. Una vittoria in due set in una partita tirata quella dei russi, che si sono imposti per 7-6 7-5 centrando così il pass per la finale che vale l’oro. A fare festa dunque è la Russia, perché in ogni caso arriveranno oro e argento. Ad attendere Vesnina e Karatsev ci sono infatti Pavlyuchenkova e Rublev, vincitori in rimonta per 5-7 6-4 13-11 su Barty e Peers. Dunque gli australiani saranno gli avversari di Djokovic e Stojanovic nel match per il bronzo.

Doppio maschile: festa croata

Giornata del tennis che ha assegnato anche le prime medaglie con la finale del doppio maschile. A vincere il derby croato sono stati i n°1 del mondo e assoluti dominatori della stagione Mate Pavic e Nikola Mektic. Il duo favorito ha però dovuto lottare contro i connazionali Dodig e Cilic: 6-4 3-6 10-6 il risultato con cui i grandi favoriti – spaventati al secondo turno da Musetti e Sonego – hanno vinto l’oro. Il bronzo è andato alla sorpresa del torneo: i neozelandesi Venus e Daniell, vincitori in 2 set sugli americani Sandgren e Krajicek 7-6 6-2.

la premiazione del doppio maschile, Mektic, Pavic, Dodig, Cilic Credit Foto Getty Images

