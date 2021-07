"Se muoio in campo, sarete voi responsabili”. E’ con queste parole che a un certo punto del match, in totale apnea e incapace di respirare, Daniil Medvedev si è rivolto a giudice di sedia e supervisor. Nel caldo torrido del primo pomeriggio giapponese infatti il russo e Fabio Fognini danno vita a una gran battaglia; una partita qualitativamente anche molto buona considerando le condizioni estreme.

Le chance alla vigilia per Fognini erano poche: su questa superficie Medvedev è infatti un giocatore ampiamente superiore. Però il ligure ha venduto cara – anzi, carissima – la pelle, onorando ancora una volta al meglio la maglia azzurra. Fognini infatti ha trascinato al terzo set un Medvedev apparso in grandi difficoltà fisiche; e il rammarico per l’inizio del terzo parziale resta grosso.

Fognini devastato dal caldo dopo uno scambio lunghissimo!

Dopo aver vinto il secondo set per 6-3, infatti, al rientro in campo dopo i 10 minuti di pausa concessi per la extreme heat rule, Fognini aveva avuto una chance ghiottissima: tre palle break consecutive subito nel primo game. Sul più bello però, proprio lì, Medvedev è riuscito a infilare ben 10 punti consecutivi, quelli necessari a scavare il solco decisivo: 5 per vincere il suo game, 4 per strappare il servizio e Fognini e uno per mettere subito il primo punto del terzo gioco. E’ stato quello il momento in cui Medvedev è risalito dal suo baratro, costringendo Fognini a una partita di rimonta nel terzo set che alla fine non si è concretizzata. Il successivo settimo game è stato l’altro momento decisivo: di nuovo 3 palle break per Fognini – questa volta non consecutive – e 10 minuti di lotta in cui il russo, alla fine, ha tenuto il servizio ed è scappato 5-2. Quella è stata la resa di Fabio, poi brekkato nell’ultimo turno di servizio per il 6-3 2-6 6-3 finale che ha regalato a Medvedev i quarti contro Carreno.

Per Fognini restano gli applausi di una partita giocata ad ottimo livello contro un avversario comunque tostissimo e solidissimo al di là delle evidenti difficoltà fisiche odierne. Peccato, davvero, per non aver colto le chance di inizio terzo sopra descritte. L’Italia del tennis, dopo la Giorgi, perde così l’ultimo rappresentante: non arriveranno medaglie dai tornei tennistici.

FOGNINI IN UN CALDO INFERNALE, IL MATCH CON MEDVEDEV IN 90''

