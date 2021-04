Simona Halep tornerà in campo al WTA di Madrid dopo aver superato il problema alla spalla che le ha impedito di affrontare l’Italia in Billie Jean King Cup. La tennista rumena ha raccontato di essere estremamente legata al torneo nella capitale spagnola e spera di poter far bene.

Madrid e Roma, come ha raccontato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport, le evocano piacevoli ricordi con tanti tifosi, sia in Spagna che in Italia, che la seguono con grande affetto. Sono questi i tornei che la fanno sentire a casa. Halep nei giorni scorsi ha lanciato un forte messaggio, anche in considerazione del grande seguito che la tennista ha sui social, si è fatta scattare una foto nel corso dell’inoculazione del vaccino. Una scelta ben precisa con l’intento di lanciare un messaggio chiaro.

La numero 3 del mondo, nonostante gli Slam ancora da affrontare, ha sottolineato che il vero obiettivo è quello di conquistare una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo: "Sicuramente è l’obiettivo prioritario di questa stagione. Ci tengo molto e spero che tutto possa svolgersi regolarmente, voglio portare una medaglia alla Romania".

