Un fiume in piena, un treno in corsa, un'esplosione di energia. Tutto questo e tanto altro per descrivere lo strabiliante momento che sta vivendo Leylah Annie Fernandez, fresca neo-semifinalista agli US Open. Già, perchè la 18enne nata a Montreal continua ad incantare New York facendo girare sempre più teste verso il suo tennis. Per testimonianze dirette chiedere a Elina Svitolina, l'ultima a cadere sotto i colpi della canadese, che dopo aver eliminato Konjuh, Kanepi, Osaka e Kerber si prende un altro prestigioso scalpo al termine di una battaglia durata 2 ore e 24 minuti e chiusa col punteggio di 6-3 3-6 7-6(5).

Due istantanee per fotografare la sua quinta serata di gloria a Flushing Meadows: il dritto lungolinea, già colpo di culto e fonte inesauribile di punti e quel pugnetto stretto al cielo newyorkese, per esultare dopo ogni 15 sotto gli occhi in un Arthur Ashe estasiato. Leylah vince di colpi, ma anche di nervi una sfida che Svitolina ha contribuito a rendere appassionante. Brava l'ucraina a reagire dopo aver perso un primo set in cui la differenza era stata più netta di quanto avesse raccontato il punteggio; ancor più capace nel minare le sicurezze della giovane avversaria, ritrovare aggressività e mettere in saccoccia il secondo parziale sotto gli occhi attenti del marito Gael Monfils; formidabile, infine, nel riaprire un match che nel terzo set sembrava dovesse finire prima del tempo a casa Fernandez.

Sì, perchè nel parziale decisivo è proprio la canadese ad allungare due volte, tornando a spingere come nei momenti migliori del primo set. Svitolina ha il merito di non mollare mai. Controbreak immediato dopo 1-3 e soprattutto sul 3-5, quando Fernandez serve per l'incontro. Qui l'ucraina si fa aggressiva come non mai nella partita e rimette tutto in discussione dopo oltre due ore di gioco. Un match dalla mostruosa intensità, di scambi devastanti e interminabili, di muscoli, bordate e ribaltoni si decide così al tiebreak. Fernandez scappa ancora via (4-1), Svitolina rientra per l'ultima volta (4-4). Poi è tripudio canadese: ennesimo dritto lungolinea, con benedizione del nastro, e risposta lunga di Svitolina. Leylah non si ferma più.

