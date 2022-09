A che ora gioca Berrettini contro Davidovich Fokina domenica? QUANDO E DOVE VEDERLA IN TV SU EUROSPORT E DISCOVERY+

US OPEN - Il 23enne spagnolo, che quest'anno ha raggiunto la finale a Monte Carlo, ha affrontato Berrettini solo in una occasione, proprio nel torneo monegasco lo scorso anno, battendolo in due set. Matteo in quella occasione però era al rientro da un infortunio ed era in fase di recupero. Match live domenica alle 17 su D+ e Eurosport 2.