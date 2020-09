Il giudice di sedia ha qui chiamato il supervisor Soren Friemel sul terreno di gioco perché la facoltà autonoma dell’arbitro di comminare infrazioni è compatibile solo con il proseguimento della partita: così, dopo una discussione di circa quindici minuti, è arrivata la decisione della squalifica di Djokovic. Consultando il Rulebook del Grand Slam, si apprende che la casistica dell’Abuse of Balls prevede le solite tre sanzioni di gravità crescente: warning per la prima infrazione, punto di penalità per la seconda e game di penalità per la terza. Ma nel regolamento c’è di più perché l’arbitro, consultandosi con i supervisor del Grand Slam, può giudicare inadempiente la singola violazione del codice di comportamento in campo e decidere la penalità in caso di condotta irregolare con un descisione definitiva e inappellabile (The referee in consultation with the grand slam chief of supervisors may declare a default for either a single violation of this code of pursuant of the point penalty schedule set out above. In all cases of default, the decision of the referre in conslutation with the grand slam chief of supervisors shall ben final and unappeable). Arbitro e supervisori si sono attenuti al Point Penalty Schedule giudicando il gesto di Djokovic "flagrant and particularly injurious" (manifesto e particolarmente offensivo) che costituisce The Major Offense of “Aggravated Behaviour”, il reato più grave di comportamento aggravato e soggetto a sanzioni aggiuntive (Section shall also constitute the Major Offense of aggravated Behaviour and shall be subject to the additional penalties hereinafter seth forth).