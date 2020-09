Un anno dopo il sogno americano, Berrettini è diventato un top-player. Il nostro tennista ha vinto una delle sue migliori partite negli slam per tenuta di gioco, gestione del punteggio e una nettissima profondità di palla oltre alla solita potenza di fuoco battuta da Matteo. Berrettini ha soffocato un buon giocatore come il francese Ugo Humbert - 22 anni, numero 42 del ranking ATP, alle Next Gen di Milano era stato l'unico a battere Sinner - senza farlo mai scambiare né dargli alcuna chance in risposta. L’ha messo all’angolo e sfiancato con 17 ace, 48 vincenti e l'86% dei punti con una prima di servizio che fa i buchi nel cemento. Battute esterne o centrali, kick e slice mutevoli e assestati nel centro di gravità dell’inerme Humbert.

Berrettini, stop volley e 1° set in cassaforte

US Open Caruso ci prende gusto: rimontato Escobedo, è al terzo turno! 2 ORE FA

Forte del break a zero nel game d’apertura, Berrettini ha vinto il primo set senza mai concedere più di un quindici nei turni di servizio. Poco più combattuto il secondo parziale, o almeno fino al settimo game quando il nostro inchioda Humbert con due risposte piatte fra i piedi del francese. Nell’ultimo set Humbert arriva per la prima e ultima volta a palla break ma da lì sege, per intendersi, una scarica di 3 servizi vincenti di Matteo che s’arrabbia nel game successivo, il settimo, perché i BP a suo favore sono 3 consecutivi da 0/40 e di questi ne spreca un paio a rete. Matteo concede infatti qualcosa dalla parte del rovescio (Humbert è mancino) prima di chiudere i conti al tie-break dell'unico long set di un match mai aperto: 6-4, 6-4, 7-6 (6) in 2 ore e 7 minuti.

Cartolina da Berrettini: punto del torneo extra-paletto

E poi c'è stato nel finale di partita, al dodicesimo game, questo strepitoso recupero in corsa diventato un passante extra-paletto da cerchio rosso: l'aveva fatto anche Federer, due anni fa esatti e sempre qui a New York, contro Kyrgios e qui smettiamo. Berrettini giocherà il suo match di terzo turno contro quel Casper Ruud che, abbastanza inspiegabilmente, lo battè in 3 set al Roland Garros. Se saprà rifarsi, magari con impresa di Caruso contro Rublev in questo incrocio di tabellone, a Flushing Meadows sarà ancora Little Big Italy.

US Open: Berrettini-Humbert 6-4 6-4 7-6, gli highlights