L’austriaco infatti è fermo dal torneo di Maiorca, in cui ha accusato il problema al polso che gli ha impedito la partecipazione a Wimbledon e alle Olimpiadi di Tokyo. Anche per il numero 6 del mondo la stagione è praticamente terminata: ancora troppo grave il suo infortunio patito a giugno, con il quasi ventottenne (compirà gli anni il prossimo 3 settembre) che ha annunciato che tornerà in campo nel 2022.

Thiem si è concesso in un’intervista a Kleine Zeitung, in cui ha raccontato quali saranno i prossimi passi per recuperare: “Fra un mese mi sottoporrò ad un controllo, fino ad allora dovrò usare una stecca. Spero di potermi allenare dall’inizio di novembre per arrivare nelle migliori condizioni agli Australian Open; con un’operazione il tutto slitterebbe di sei-otto settimane e la mia partecipazione sarebbe a rischio. Se le cose non vanno secondo i piani l’operazione diventa più di un’ipotesi, ma non sarebbe un contrattempo, aumenterebbe solo il tempo fino a quando potrò tornare in campo“.

Ma il tennista austriaco non è preoccupato della portata del suo infortunio: “Nadal ha avuto il mio stesso problema nel 2016, così come Nishikori nel 2017 e Belinda Bencic. I medici hanno detto che se guarirò correttamente non avrò strascichi. Un peccato che questo infortunio sia arrivato a Maiorca: non avevo giocato bene nella prima parte di stagione, in Spagna avvertivo che mi stava tornando la ‘fame’ di vittorie, poi è arrivato il problema“.

Un rimpianto non poter difendere il titolo dell’US Open (“Erano nella mia testa, un peccato non poter giocare“), ma per Dominic c’è anche un altro rammarico: “Non poter partecipare alla Coppa Davis a Novembre ad Innsbruck. Non so quante volte potrà succedere in futuro“. Su chi potrà trionfare a New York, l’austriaco non ha dubbi: “Penso che vincerà Djokovic. Ha una gran forza di volontà, ha la possibilità di chiudere il Calendar Grand Slan e non credo che la mancherà“.

