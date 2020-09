US Open 2020: Live, punteggi, e risultati in diretta: Giorgi eliminata, c'è Tsitsipas

Giovedì 3 settembre 2020 il match di secondo turno del tabellone maschile degli US Open 2020 fra Ernesto Escobedo e Salvatore Caruso sarà trasmesso in tv su Eurosport, disponibile ai canali 210 e 211 di Sky, e su DAZN.

Escobedo-Caruso sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player, disponibile su smart tv e su tutti i tuoi device mobile.

Salvatore Caruso, numero 100 del ranking ATP, e il 24enne statunitense Ernesto Escobedo non si sono mai affrontati in carriera. Escobedo non è mai andato oltre il secondo turno di uno slam: Sabbo è stato al terzo al Roland Garros 2019.