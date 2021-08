Salvatore Caruso è un combattente e lo dimostra nelle vittorie come nelle sconfitte. Dopo due set a senso unico - un doppio 6-1 incassato in 58 minuti - il tennista di Avola riapre la partita, complice il vistoso calo di Kei Nishikori. Fin lì il giapponese era stato molto solido e bravo in accelerazione, con il siciliano in grande difficoltà nei suoi turni di battuta.

Devastante con il rovescio, Nishikori toglie il tempo a Caruso con risposte fulminanti e il piano sembra funzionare a meraviglia. All'improvviso, però, il blackout con l'azzurro che prova a lottare e si esalta in difesa. Lo sforzo vale il terzo parziale (7-5), ma nel quarto una serie di cinque break di fila rimette il match nelle mani del finalista dell'edizione 2014.

Kei Nishikori chiude con il punteggio di 6-1 6-1 5-7 6-3 e troverà McDonald al secondo turno. L'americano stende David Goffin 6-2, 7-5, 6-3: il belga, uscito dai primi 30 del mondo, rimedia la sesta sconfitta di fila (ultimo successo a maggio). Per Caruso, che difendeva il terzo turno del 2020 e perderà delle posizioni in classifica, un applauso alla tenacia.

Tokyo 2020 DJOKOVIC LASCIA DUE GAME A NISHIKORI: TERZA SEMI OLIMPICA 29/07/2021 A 11:14

Scatto micidiale e vincente imprendibile, Caruso gela Nishikori

Tokyo 2020 Djokovic, terza semifinale olimpica. Carreno elimina Medvedev 29/07/2021 A 10:58