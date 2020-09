New York rimane amara per gli italiani. Dopo le sconfitte di Sonego, Paolini, Lorenzi e Travaglia, capitola anche Federico Gaio, che si arrende in poco più di 3 ore e quattro combattuti set al lituano Ricardas Berankis. Finisce 7-6 4-6 6-4 6-4 in favore del numero 65 del mondo, mentre l'azzurro conserverà qualche rimpianto per l'andamento del terzo set, dove era stato avanti di un break prima di cedere quattro giochi in fila.