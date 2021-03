Esordio amaro per Federico Gaio al Masters 1000 di Miami . L’azzurro è stato eliminato al primo turno dal lituanoche si è imposto con il punteggio di 7-6(4) 6-2. Il 29enne nativo di Faenza non è riuscito a resistere sotto i colpi del numero 89 del ranking che al prossimo turno affronterà il tedescoAvvio di partita abbastanza difficoltoso per il tennista italiano che al quinto game cede il servizio e si ritrova sotto 2-3. La reazione di Gaio non arriva eallunga fino al 2-5. Quando tutto sembra ormai compromesso, però, l’azzurro alza i giri del motore, sfruttando anche un passaggio a vuoto al servizio del lituano, e accorcia le distanze (4-5). Al secondo tentativo di chiudere il set col servizio per il nativo di Vilnius, èa portarsi rapidamente sullo 0-40 e piazzare il secondo break (5-5). L’unico finale possibile per un parziale così combattuto non può che essere il tie-break. Dopo un avvio molto equilibrato (3-3) il lituano trova il mini break del 5-3 che risulterà poi decisivo per il 4-7 finale.