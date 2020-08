Dal nostro partner OAsport.it

Arrivano conferme importanti dagli States, in merito agli US Open di tennis previsti dal 31 agosto al 13 settembre. La Federtennis americana (USTA) aveva già annunciato che sarebbero arrivate notizie sul finire di luglio o nei primi giorni d’agosto. Detto, fatto perché la US Tennis Federation ha assicurato lo svolgimento dello Slam a New York e lo stesso dicasi anche per il Masters 1000 di Cincinnati, programmato dal 20 al 28 agosto.

US Open Murray: "Tanti big non parteciperanno agli US Open" IERI A 11:35

Siamo sicuri che tutto andrà per il meglio, seguendo il protocollo sanitario. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il dipartimento medico e con lo Stato di New York, e presto divulgheremo in modo più dettagliato le misure che i giocatori dovranno seguire. La sede prescelta per disputare i match rimane una delle più sicure del Paese per quanto riguarda la problematica del Covid-19

Questo è quanto ha rivelato la USTA. A questo punto quindi non resta che attendere gli sviluppi effettivi, sperando davvero di veder giocare i tennisti, nonostante il forfait della Barty e le parole di Andy Murray.

Play Icon WATCH Nadal: "Se sarò allo US Open? Oggi non mi sentirei sicuro, ma fra due mesi magari situazione cambia" 00:02:25

Giova ricordare che il Masters 1000 menzionato, che eccezionalmente si terrà a New York, potrebbe vedere protagonisti il n.1 del mondo Novak Djokovic, il n.2 Rafael Nadal, l’austriaco Dominic Thiem e il russo Daniil Medvedev. In questa lista ci sarebbe anche Matteo Berrettini (n.8 del ranking).

giandomenico.tiseo@oasport.it

Play Icon WATCH Nadal, le lacrime del campione dopo la straordinaria finale con Medvedev agli US Open 00:00:33

US Open Ashleigh Barty rinuncia agli US Open e al Master di Cincinnati per paura del Covid-19 30/07/2020 A 07:19