Pubblicata l'entry list del torneo americano: della top10 non sono presenti lo spagnolo, Roger Federer e Gael Monfils

a breve il servizio completo...

Rafael Nadal non difenderà il titolo a Flushing Meadows. Il vincitore degli Us Open 2019 in finale contro Daniil Medvedev ha scelto di non partecipare al primo Slam post-Covid che si terrà a New York dal 31 agosto al 13 settembre. A darne l'ufficialità ci hanno pensato gli account social dello stesso torneo americano che in serata hanno annunciato l'entry list. Con il forfait del maiorchino il primo Slam post-Covid sarà anche il primo senza il duopolio Federer-Nadal dal Roland Garros 1999.

US Open Ostapenko non parteciperà agli US Open: "Secondo me è troppo pericoloso" IERI A 10:14

Per quanto riguarda l'Italia sono 9 i tennisti azzurri presenti: Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Andreas Seppi, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato e Paolo Lorenzi.

Play Icon WATCH Nadal: "Difendere i titoli? Oggi non ci penso. Spero che quando si tornerà, tutti saranno al sicuro" 00:01:45

US Open Kyrgios rinuncia agli US Open: "Non recupereremo le vite perse" 02/08/2020 A 08:40