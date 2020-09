Missione compiuta per Matteo Berrettini che nel suo match d’esordio degli US Open 2020 si sbarazza in tre set del nipponico Go Soeda (numero 119 dell’ATP) dopo un match nel quale solamente il primo set è stato combattuto. Da quel momento in avanti, infatti, il nostro portacolori ha cambiato ritmo e non ha lasciato scampo al rivale, soffocandolo a suon di vincenti.

Un buon avvio, dunque, per il semifinalista di Flushing Meadows 2019 che spiega come l’avvio dell’incontro non sia stato semplice dopo tanti mesi di inattività. “All’ingresso in campo bisogna sempre un po’ adattarsi – spiega a UbiTennis.com – servivo molto bene, ma facevo tanta fatica in risposta. Mi sono agganciato, quindi, alle cose che riuscivo a fare meglio, fiducioso che il mio gioco sarebbe salito. Il mio livello in allenamento è molto buono, ma mi manca ancora il ritmo partita, e quello si può acquisire solamente giocando”.

Dopo aver superato Soeda, il tennista romano se la vedrà con il francese Ugo Humbert (n. 42 ATP): “L’unica volta che ci siamo incontrati ho preso una sveglia tremenda (a Brest nel 2017 ndr) serve davvero bene, è mancino, gioca molto vicino al campo per essere aggressivo, non ci saranno molti scambi, come capita di solito nelle mie partite, però dovrò disinnescare il suo servizio. È un giocatore giovane che può raggiungere picchi molto alti quindi dovrò stare attento”.

Caruso: "Vittoria importantissima"

Salvatore Caruso chiude nel migliore dei modi il suo esordio allo US Open 2020. A Flushing Meadows, infatti, il tennis numero 100 del ranking ha avuto la meglio, non senza fatica, dell’australiano James Duckworth (n. 84 ATP) al termine di una battaglia durata 3 ore e 20 minuti, nella quale il siciliano ha saputo mettere subito in archivio il primo set perso, per poi crescere a livello fisico e mentale nei successivi tre parziali.

Le sue parole al termine del match di primo turno: “È stata una bellissima vittoria, probabilmente una delle più belle della mia carriera – il suo commento riportato da UbiTennis.com – sono stato molto bravo ad annullare i set point che gli ho concesso, ovviamente sono stati punti importanti, e mantenere la concentrazione fino alla fine”.

Ora sul cammino del nostro portacolori si staglia una grande occasione, dato che al prossimo turno per il siciliano ci sarà Ernesto Escobedo numero 185 del ranking, che è entrato in tabellone come “alternate” dopo l’esclusione di Benoit Paire e la rinuncia di Granollers che era il primo nella lista. Escobedo ha sconfitto al primo turno il polacco Majchrzak. “Abbiamo già giocato contro un paio di volte, in un paio di Challenger: una volta ho vinto e una ho perso. Certamente si tratta di una bella occasione per proseguire il mio cammino in un torneo dello Slam, ma è una bella chance per entrambi. Quindi domani giornata tranquilla e giovedì saremo tutti carichi per giocare di nuovo”.

