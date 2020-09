Per festeggiare la prima vittoria azzurra sul cemento degli Us Open abbiamo dovuto aspettare l'alba italiana. Dopo i k.o. di Travaglia, Lorenzi, Sonego, Cecchinato, Gaio e Paolini, Camila Giorgi centra per la terza volta in carriera il secondo turno a New York battendo la tennista belga numero 60 del tabellone, Alison Van Uytvanck, in tre set (2-6 6-1 7-5) in un'ora e 51 minuti.