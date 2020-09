Gli US Open sono sempre un posto speciale per Angie Kerber che regola senza troppi patemi l'americana Ann Li. La campionessa dell'edizione 2016, nonostante degli alti e bassi, disinnesca il dritto della Li - il colpo migliore della classe 2000 - e dà appuntamento agli ottavi di finale a un'altra statunitense: Jennifer Brady batte la francese Garcia con un doppio 6-3. Attenzione alla Kerber, partita in sordina e outsider. Lei sa come si fa.