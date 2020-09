Serena Williams vince un'altra battaglia nella sua fenomenale carriera, ma per una volta le vincitrici sono due. Non sono frasi di circostanza perché Tsvetana Pironkova non giocava partite ufficiali da Wimbledon 2017 e nel frattempo ha cambiato vita. E' diventata mamma ma come se nulla fosse è tornata senza classifica a Flushing Meadows per recitare un ruolo da protagonista.