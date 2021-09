Elina Svitolina comincia a crederci. Nell'equilibrio dei precedenti contro Simona Halep (5-4 per l'ucraina, 5-5 considerando anche un match di Fed Cup) c'era una macchia: non l'aveva mai battuta negli Slam. Un limite, un tarlo per l'ucraina a cui, in effetti, manca ancora l'affermazione nei tornei che più contano in questo sport.

Seguono aggiornamenti...

US Open Splendori femminili: Halep stoppa Rybakina; Muguruza piega Azarenka IERI A 18:46

Halep da manuale, il passante non lascia scampo a Svitolina

US Open Camila Giorgi eliminata a New York: vince Simona Halep 30/08/2021 A 15:06