Fu la finale di questo torneo nel 2017, poi da quel grande palcoscenico in realtà né la vincitrice Sloane Stephens, né la finalista Madison Keys, sono state in grado di ripetersi con costanza a quei livelli. Quattro anni dopo si sono ritrovate così a inaugurare il campo centrale, questa volta però per un ben più “misero” primo turno. Il derby americano tra ‘nobili decadute’, se così possiamo definirlo, è andato a Sloane Stephens, che si è presa anche questa volta il successo. Non era riuscito a farlo agli Internazionali d’Italia, dove a vincere per 7-5 al 3° set fu la Keys; ma ci riesce oggi, in un match giocato a buon livello solo nel set decisivo. Nel primo a mancare è stata un po’ la Keys, con la Stephens a rendere il favore nel parziale successivo. Morale la campionessa 2017 si è imposta per 6-3 1-6 7-6, trovando così il secondo turno contro la vincente del match tra Gauff e Linette.

Garbine Muguruza, che in un altra partita molto interessante di primo turno – l’incrocio con la Vekic – è riuscita a passare in set tirati: entrambi al tie-break, per 7-6 7-6. Il tabellone femminile ha poi iniziato col suo match più interessante proprio nell’incrocio tra Halep e Giorgi, con la romena in grado di imporsi per 6-4 7-6 . Tra le altre notizie da segnalare sicuramente la vittoria di, che in un altra partita molto interessante di primo turno – l’incrocio con la Vekic – è riuscita a passare in set tirati: entrambi al tie-break, per 7-6 7-6.

La prima testa di serie a salutare il torneo è invece la kazaca Putintseva: a sorprenderla la sempre insidiosa Kaia Kanepi; 2-6 7-6 6-2 il punteggio a favore della potente giocatrice estone, che vola così al secondo turno contro la promessa canadese Fernandez (7-6 6-2 alla Konjuh).

