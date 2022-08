Ad

Djokovic: "US Open? Non dipende da me. Il vaccino non è un'opzione"

US Open Djokovic, US Open non più un miraggio: perché Novak può sperare 12/08/2022 ALLE 20:06

Cosa succede se Djokovic si ritira prima del sorteggio?

Il sorteggio degli US Open si terrà giovedì 25 agosto. Questo è il momento in cui verranno svelate tutte le partite del primo turno e verranno tracciati i potenziali percorsi dei giocatori verso la finale. Ci sono 32 teste di serie nei tabelloni del singolare maschile e femminile in base ai primi 32 giocatori della classifica mondiale. Daniil Medvedev sarà la testa di serie numero 1 per i maschi e Iga Swiatek l'equivalente femminile. Djokovic è il numero 6 del mondo, ma è la quinta testa di serie dopo che Alexander Zverev si è ritirato a causa di un infortunio alla caviglia subito nelle semifinali del Roland Garros.

Come per il ritiro di Zverev, che è stato ufficializzato lunedì, se Djokovic si ritira prima che il sorteggio venga effettuato giovedì, ogni testa di serie semplicemente scalirà in avanti di un posto. Quindi l'attuale sesta testa di serie Casper Ruud prenderebbe il posto di Djokovic come seed numero 5, l'attuale settimo Felix Auger-Aliassime salirebbe a sei e così via. Il connazionale serbo di Djokovic, Miomir Kecmanovic, è attualmente il 33esimo giocatore con il punteggio più alto nel ranking, quindi diventerebbe la testa di serie finale in caso di ritiro prima del sorteggio.

Medvedev: "Vorrei Djokovic allo US Open, ma non faccio io le regole"

E se Djokovic si ritira dopo il sorteggio?

Se Djokovic non si ritira prima del sorteggio di giovedì, le cose cambiano. Il regolamento del Grande Slam della International Tennis Federation afferma:

"Qualsiasi posto vacante creato dal ritiro di un giocatore prima del rilascio dell'ordine di gioco per il primo giorno del Main Draw deve essere riempito come segue:

"Se il ritiro è tra le teste di serie da 5 a 16, la 17a testa di serie viene spostata nella posizione aperta e la 17a posizione sarà occupata dal giocatore successivo con la classifica più alta idoneo per essere testa di serie".

Dato che Djokovic è la quinta testa di serie, se si ritira dopo il sorteggio, ma prima che venga rilasciato l'order of play per la prima giornata (che dovrebbe essere domenica 28 agosto), la 17a testa di serie Roberto Bautista Agut entrerebbe nel tabellone col seed numero 5 e Kecmanovic risalirebbe al 17o posto. Ciò metterebbe chiaramente fuori gioco il sorteggio più del ritiro di Djokovic prima di giovedì.

Ma c'è anche un altro scenario, ovvero che Djokovic potrebbe non ritirarsi fino all'inizio della prossima settimana dopo il rilascio dell'order of play del primo giorno. Se rimane nel tabellone, Djokovic dovrebbe giocare la sua partita del primo turno lunedì o martedì. Potrebbe decidere di aspettare fino all'ultimo minuto per vedere se le regole cambiano e gli è permesso di entrare nel paese e giocare.

Se ciò accadesse e Djokovic si ritirasse dopo l'emissione dell'order of play, il suo posto nel sorteggio sarà occupato da un "lucky loser", un giocatore che ha perso nelle qualificazioni. Ciò è successo all'Australian Open all'inizio di quest'anno, quando Djokovic è stato in grado di entrare nel paese, ma gli è stato poi negato il visto e ha dovuto ritirarsi. Il numero 146 del mondo Salvatore Caruso, che aveva perso contro il giapponese Taro Daniel nel terzo turno di qualificazione, prese il posto di Nole nel primo turno.

Djokovic, bagno di folla a Belgrado: l'accoglienza dopo Wimbledon

Dov'è Djokovic?

Djokovic è attualmente in Serbia. È stato fotografato la scorsa settimana mentre guardava una partita di pallanuoto nel suo paese d'origine, così come una partita di basket in Slovenia (amichevole alla Stozice Arena di Lubiana). Un volo diretto dalla Serbia a New York dura circa 10 ore.

Quali sono le attuali regole di ingresso negli Stati Uniti?

A Djokovic è stata data una speranza all'inizio di questo mese di poter giocare gli US Open quando l'organismo dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), responsabile della salute e della sicurezza dei residenti negli Stati Uniti, ha emesso nuove linee guida che allentano le regole in materia di distanziamento sociale e quarantena.

Ma quasi due settimane dopo quell'annuncio, il CDC non ha ancora aggiornato i suoi consigli di viaggio, che attualmente affermano che tutti i cittadini statunitensi e non, devono essere completamente vaccinati per poter entrare nel paese. Il suo sito web afferma che il regolamento è in fase di revisione dopo l'ultimo aggiornamento. Non ci sono piani per concedere a Djokovic, o chiunque altro, un'esenzione dalle regole di vaccinazione, con la United States Tennis Association che afferma che aderirà alla posizione del governo sulla questione.

Cosa ha detto Djokovic?

Djokovic ha fatto un post su Instagram il 30 luglio per dire che era "grato" di avere così tanti "messaggi di supporto" e teneva le dita incrociate per poter giocare gli US Open. "Mi sto preparando come se mi fosse permesso di giocare, mentre aspetto di sapere se mi sarà possibili andare negli Stati Uniti", ha scritto, insieme a un video di lui che si allena sul cemento. Quasi 50.000 persone hanno firmato una petizione per permettere a Djokovic di giocare gli US Open.

Djokovic e il peso della Storia: il cortocircuito US Open

Cosa hanno detto gli altri giocatori?

Il numero 1 del mondo Medvedev, che ha battuto Djokovic nella finale degli US Open dell'anno scorso negandogli un Calendar Slam, ha detto che "gli piacerebbe" rivedere il 21 volte campione del Grande Slam a New York. "Sì, certo. Ma non posso fare nulla. È il governo che stabilisce le regole, quindi non so se può effettivamente cambiare o meno. Se mi chiedi se dovessi essere io a decidere, certo che vorrei che Novak giochi. Mi piace quando il torneo ha i migliori giocatori del mondo".

L'esperto americano John Isner ha definito "follia" il fatto che Djokovic non possa giocare mentre il sette volte campione del Grande Slam John McEnroe dice che è uno "scherzo". "Non penso che sia giusto. Penso che sia uno scherzo. Avrei fatto il vaccino e sarei andato a giocare, ma lui ha convinzioni molto forti e bisogna rispettarlo. A questo punto, nella pandemia da due anni e mezzo, penso che le persone da ogni parte del mondo ne sanno di più e l'idea che non possa venire qui per giocare, per me è follia".

Perchè Djokovic non è vaccinato?

Djokovic ha detto all'inizio di quest'anno che non voleva farsi vaccinare poiché "sosteneva la libertà di scegliere ciò che si metteva nel proprio corpo". "I principi del processo decisionale sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo o qualsiasi altra cosa. Sto cercando di essere in sintonia con il mio corpo il più possibile".

Ha anche aggiunto che era disposto a saltare i principali tornei a causa della sua posizione. Anche se ha ammesso di aver sofferto mentalmente a seguito delle polemiche sulla sua espulsione dall'Australia, non ha cambiato idea. È stato in grado di giocare al Roland Garros e a Wimbledon senza essere vaccinato, e ha confermato a SW19 che si attiene alle sue convinzioni.

Djokovic ha detto: "Non sono vaccinato e non ho intenzione di farlo, quindi l'unica buona notizia che posso avere è che rimuovano il green pass obbligatorio, o come si chiama, per entrare negli Stati Uniti, o mi facciano un'esenzione". Finora non ci sono state buone notizie per Djokovic e l'attesa continua ancora.

Nadal-Djokovic, battaglia epica! I 5 colpi più belli del match

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

Tabellone maschile - Tabellone femminile (sorteggio in programma giovedì 25 agosto)

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

US Open Congresso USA chiede ufficialmente a Biden di far giocare Djokovic 04/08/2022 ALLE 21:10