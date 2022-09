Jannik Sinner non muore mai, stampatevelo bene in testa! L’altoatesino supera Il'ja Ivaska la resilienza. Jannik è stato ad un passo dal baratro ma è riuscito a venirne fuori infilando cinque game consecutivi, Al prossimo turno affronterà il vincente di Alcaraz-Cilic, che mentre scriviamo sono impegnati nel terzo set sul campo centrale. Sinner dovrà necessariamente alzare il livello per competere: il sogno-semifinale è dietro l’angolo. L’altoatesino supera Il'ja Ivaska in una battaglia lunga cinque set e conquista i quarti di finale a New York per la prima volta in carriera. Match complicatissimo per la testa di serie numero 11, che prima sembra vincerlo ma nel quinto parziale rischia anche di perderlo (sotto 3-1). Probabilmente non abbiamo visto la miglior versione del nativo di San Candido (14 doppi falli, 46% di prime in campo), ma alla fine del match c’è una cosa che va sottolineata:Jannik è stato ad un passo dal baratro ma è riuscito a venirne fuori infilando cinque game consecutivi, schiantando fisicamente e mentalmente il suo avversario che già pregustava la vittoria. E allora forse è proprio questa la grandezza di un ragazzo che è ancora molto giovane, ma che sa benissimo come si vincono certe partite e come si entra tra i primi otto nelle prove dello slam., che mentre scriviamo sono impegnati nel terzo set sul campo centrale. Sinner dovrà necessariamente alzare il livello per competere: il sogno-semifinale è dietro l’angolo.

Ad

Sinner rientra in pista! Recupero meraviglioso e contro-break

US Open Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 27/08/2022 ALLE 08:02

La cronaca del match

L’inizio del parziale è confortante per Sinner: break nel secondo gioco, mettendo in mostra ottimi colpi in risposta. Sfortunatamente per lui il servizio non lo supporta, causa tanti/troppi doppi falli. C’è il contro-break immediato, ma la reazione dell’altoatesino si manifesta nei giochi successivi. Grande profondità nei suoi colpi e il 6-1 che rispecchia la netta differenza nel tennis espresso.

Il canovaccio si ripete con scambi di break e contro-break, ma la potenza della risposta dell’italiano fa la differenza. Va sul 3-1 il ragazzo di San Candido, ma le pochissime prime in campo si rivelano un macigno che grava sulle sue gambe. Arriva, infatti, la beffa di due break concessi nel nono e dodicesimo game che permettono a Ivashka di aggiudicarsi la frazione 7-5. Si segue sempre lo stesso spartito: l’azzurro trova grande profondità nei propri colpi e nel terzo game crea lo strappo. Nel quinto, però, rischia tantissimo, dovendo annullare tre palle break. Lo scampato pericolo dà energie insospettabili al classe 2001 del Bel Paese che conquista il secondo break nel settimo gioco e archivia la frazione sul 6-2.

Sinner, il passante è straordinario: Ivashka può solo osservare

Le gambe cominciano a non rispondere più tanto bene all’italiano e il servizio è un handicap evidente. Il break del quarto gioco non è una sorpresa, ma lo scatto d’orgoglio c’è nel quinto. Entrambi si costruiscono delle chance per condurre le danze e Sinner è poco fortunato perché, avanti 0-40 nel sesto gioco, si vede negato il break prima dal nastro e poi da un dritto fuori di nulla. Il contraccolpo psicologico è devastante e il 6-4 arriva puntuale.

In questo parziale accade di tutto. Jannik inizia alla grande, andando avanti di un break, ma si smarrisce ancora una volta in battuta e ci sono due break consecutivi del bielorusso nel secondo e quarto game. Sembra finita e invece il nostro portacolori ritrova nuovo vigore con le spalle al muro, infilando una serie di 5 giochi a zero e mettendo a segno alcuni colpi spettacolari.

Bum bum Sinner! Jannik si prende di forza uno scambio durissimo

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Serena Williams ne vince un'altra: rivivi il match point e la festa finale

US Open US Open, prize money da record: quanto si guadagna per ogni vittoria 25/08/2022 ALLE 08:10