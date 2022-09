Tennis

US Open - Contro Sinner il punto più bello: la top5 dei colpi di Alcaraz

Carlos Alcaraz ha regalato emozioni, spettacolo e acrobazie per tutto il torneo di New York. A farne le spese anche il nostro Jannik Sinner, ma c'è pure un punto della finale vinta contro Casper Ruud dal nuovo numero 1 del mondo. Applausi per lo spagnolo dall'inizio alla fine dello US Open.

00:02:22, 25 minuti fa