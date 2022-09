Tennis

US Open, finale - Spettacolo puro tra Ruud e Alcaraz: la to5 dei colpi

Partita intensa tra Casper Ruud e Carlos Alcaraz: lo spagnolo costringe l'avversario a numeri incredibili, come nel punto migliore della partita in cui il norvegese sforna un tweener di pregio, ma Alcaraz chiu chiude la porta in faccia con uno smash.

00:02:34, 8 minuti fa