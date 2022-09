Casper Ruud continua a essere considerato da pochi, a tratti sottovalutato, ma anche agli US Open 2022 dimostra di essere giocatore di altissimo spessore. Ne esce da vero guerriero il norvegese, che dopo 4 ore e 23 minuti di lotta tira fuori il suo miglior tennis dell’anno proprio al quinto set e regola così la strenua resistenza dell’americano Tommy Paul. Ruud passa col punteggio di 7-6 6-7 7-6 5-7 6-0 e lo fa con una prestazione non banale. “Non banale” perché a lungo il numero 7 del mondo ha faticato a trovare il suo miglior tennis, ma non ha mai perso il controllo dei propri nervi, nemmeno quando avrebbe avuto tutto il diritto di farlo. In finale del quarto set, infatti, è stato un duro colpo. Dopo aver tenuto gli ultimi 4 turni di servizio concedendo in tutto due punti, Ruud perdeva con Paul nel dodicesimo game un turno di battuta addirittura a zero, spostando ogni discorso al quinto set. Lì però si è vista – per davvero – una delle migliori versioni di Ruud dell’anno: solidissima, concentratissima, fresca e vincente. Si è arreso lì allora il maratoneta Paul, autore a sua volta di una partita generosa ma reduce da due quinti set anche nelle due precedenti partite vinte. Per Ruud arriva dunque per la prima volta l’accesso alla seconda settimana dell’Open degli Stati Uniti. Sfiderà il francese Corentin Moutet.

Un Moutet che grazie al successo di oggi in 4 set sull’argentino Cachin è diventato in qualche modo fonte di curiosità statistica. Nel main draw grazie a un pass da lucky loser, con il successo su Cachin, Moutet è diventato il primo lucky loser agli ottavi di uno slam dal francese Stephane Robert all’Australian Open 2014: un’impresa riuscita in tutto a soli altri 2 giocatori negli ultimi 30 anni, DavidGgoffin al Roland Garros 2012 e Dick Norman a Wimbledon 1995.

Per Berrettini c’è Davidovich Fokina

C’è anche l’avversario di Matteo Berrettini. E’ lo spagnolo Davidovich-Fokina. Il finalista di Monte Carlo ha messo fine alla corsa del colombiano Galan, giustiziere di Tsitsipas al primo turno. Ha dovuto comunque lottare il tennista spagnolo, che si è imposto col punteggio di 6-4 5-7 6-4 6-4. Con Berrettini ha anche un precedente favorevole: la vittoria in 2 set al torneo di Monte Carlo nel 2021.

Draper si ritira, Khachanov agli ottavi

Non l’aveva sognata così Jack Draper, ne siamo sicuri. Il giovane inglese classe 2001, per la prima volta al terzo turno slam in carriera dopo aver annichilito Auger-Aliassime mercoledì sera, si ritira al terzo set contro Karen Khachanov e abbandona il sogno di conquistare gli ottavi di finale. Un vero peccato per il britannico: era avanti di un break e poteva salire 2-1 dopo aver vinto il secondo parziale per 6-4. Probabilmente un problema alla coscia destra: negli ultimi game il nativo di Sutton era praticamente fermo. Esulta, ma con qualche riserva sulla prestazione, Karen Khachanov, che si sblocca a New York e centra gli ottavi per la prima volta in carriera (6-3, 4-6, 6-5 rit. il punteggio finale dopo due ore e 33 minuti di gioco). Il russo affronterà il vincente di Carreno Busta-de Minaur nella parte alta del tabellone.

