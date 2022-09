Non è stata – di nuovo – la miglior Iga Swiatek, ma fin qui tanto basta. La n°1 del mondo continua a brillare poco, specie rispetto all’abbagliante luce vista fino al Roland Garros, ma è un’illuminazione comunque sufficiente a centrare la semifinale allo US Open – la prima della carriera qui a New York, la terza della stagione a livello slam dopo quella in Australia e a Parigi. Certo, nel 6-3 7-6 con cui la polacca ha superato Jessica Pegula, ci sarebbe tanto da raccontare. In primis di una partita molto scadente di entrambe, che vuoi per tensione – o per posta in palio – non hanno certo tirato fuori le loro migliori soluzioni. Ma anche – e soprattutto – per un secondo set in cui la Swiatek è stata per 5 volte avanti di un break e in tutte e 5 le occasioni – comprese le due in cui ha servito per il match – si è vista strappare la battuta. Un andamento inverso, insomma: 10 break su 12 game giocati. Una sorta di mondo sottosopra.

Ad

Il merito della Swiatek, se ce n’è uno, è stato casomai quello di ribaltare il primo parziale. Un set in cui Pegula aveva strappato il servizio per prima e in cui era scappata sul 3-2. Da lì, però, un parziale di 22 punti a 3 con cui la Swiatek non solo conquistava il primo set, ma trovava anche un allungo a inizio secondo set che aveva tutte le sembianze di essere decisivo.

US Open Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 27/08/2022 ALLE 08:02

Proprio da quel frangente, però, la polacca è crollata nella qualità del suo tennis, sbagliando tantissimo con il dritto e confermando così la sensazione avuta anche nei turni precedenti: vincente sì, ma non certo brillante come lo scorso inverno-primavera. E’ servito così il tie-break a chiudere la sfida. Tie-break in cui il merito della Swiatek è stato sostanzialmente quello di sbagliare un paio di punti in meno rispetto a una deludente Pegula, ancora una volta alunna rimandata all’esame di maturità.

Aryna Sabalenka, oggi convincente – lei sì – L’altra semifinale sarà quella tra Caroline Garcia e Ons Jabeur. Match entrambi in programma nella notte italiana tra giovedì sera e venerdì mattina. Swiatek centra in ogni caso la semifinale che la vedrà opposta ad, oggi convincente – lei sì – vincitrice del match contro Karolina Pliskova . Match entrambi in programma nella notte italiana tra giovedì sera e venerdì mattina.

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Serena Williams ne vince un'altra: rivivi il match point e la festa finale

US Open US Open, prize money da record: quanto si guadagna per ogni vittoria 25/08/2022 ALLE 08:10