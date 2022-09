Karolina Pliskova contro Aryna Sabalenka è uno di quei match dal fascino un po’ sollecito delle campionesse senza Slam. La trentenne ceca, che è stata numero 1 e qui ha disputato la finale nel 2016 (sconfitta da Angie Kerber) e la ventiquattrenne Sabalenka colpitrice senza bandiera, che a Wimbledon e Flushing Meadows s’è fermata in semifinale (nel 2021) come miglior risultato nei major.

Karolina Pliskova, che a inizio anno s’è rotta il braccio in palestra rientrando solo a Indian Wells, con due semifinali a Strasburgo e Toronto come migliori risultati. Aryna Sabalenka, che alla vigilia dello US Open aveva commesso 339 doppi falli in 41 partite, eppure quest’anno ha giocato la finale a Stoccarda ed Hertogenbosch e la semifinale a Roma e Cincinnati.

Oggi c’è stata solo quest’ultima, angosciata eccome dal servizio, però ben propensa a cogliere l’enorme spreco lasciato sul campo da una Pliskova sfigurata dopo il bel match vinto con Azarenka. Così il primo set scivola via in 29 minuti di statistiche rovinose: 5 doppi falli sotto il 50% con la prima, un vincente e 15 errori gratuiti.

Aryna Sabalenka celebrates a point against Karolina Pliskova of the Czech Republic during their Women’s Singles Quarterfinal match on Day Ten of the 2022 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 07, 2022. Credit Foto Getty Images

Sabalenka scarta il bel regalo (6-1) e picchia forte anche nel secondo set, che almeno è una partita con Pliskova a reggere lo scambio e migliorare ogni sua statistica a partire dal servizio. Ma l’impressione in corso è che sarà Sabalenka - che non concede palle break, cancellando col servizio un insidioso 0/30 nel sesto game - a vincere anche questo set e accedere così in semifinale dopo Ons Jabeur e Caroline Garcia, scoprendo stanotte la sua prossima avversaria fra la numero 1 Iga Swiatek e l’eroina di casa Jessica Pegula.

Accade comunque al tie-break, dopo un dodicesimo game avviato con uno splendido lob in corsa di Sabalenka e un recupero in cross senza senso di Pliskova. Ci sono di Aryna un ace esterno, una palla corta in avanzamento, un accelerazione di dritto, una risposta vincente. Solo cose belle, solo 3 doppi falli. Brava Sabalenka.

