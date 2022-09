Capolinea, gente. Il carro di Nick Kyrgios si ferma ai quarti di finale dello US Open 2022. Dopo il meraviglioso viaggio offerto contro il n°1 del mondo Daniil Medvedev, il tennista australiano non riesce a ripetersi in un’altra tappa del percorso. Kyrgios non è stato infatti altrettanto brillante come nel viaggio precedente. Chi ha scelto di riposare nella notte, ha probabilmente fatto la scelta migliore. Del ‘Nick Kyrgios Show’ messo in piedi contro Medvedev, questa volta, solo la parte meno funzionale al tennis: ovvero le care e vecchie bizze qua e là. A vincere è stato Karen Khachanov. Ed è stata una vittoria di grande merito. Un successo in 3 ore e mezza arrivato col punteggio di 7-5 4-6 7-5 6-7 6-4. Una vittoria storica: vale al russo la prima semifinale slam della carriera con una partita – teoricamente – alla portata come quella con Casper Ruud.

Kyrgios furioso: lancia una bottiglia per terra e sporca il campo

La partita

Inevitabile però che il tema resti Kyrgios. Un Kyrgios meno solido e meno brillante rispetto all’uscita precedente; un giocatore, almeno a inizio match, anche fisicamente abbastanza spento. Le fatiche negli ultimi mesi – nessuno aveva giocato e vinto più di lui da giugno in poi – così come i 3 set nella sconfitta di doppio con l’amico Kokkinakis. Chi lo sa, ma per almeno i primi due parziali, Kyrgios si è lamentato a lungo con l’angolo di accusare un dolore al polpaccio sinistro (poi effettivamente trattato dal fisioterapista). Kyrgios si è così affidato quasi esclusivamente al servizio: leitmotiv di una partita che per 4 set è andata davvero raramente sopra ai 9 colpi su ogni singolo punto. Un bum-bum-tutta a cui si è approcciato benissimo Khachanov, stasera in versione straordinariamente brillante al servizio e particolarmente solida anche sul lato del rovescio. Qui il segreto del russo per fare partita alla pari e per, alla fine, venirne fuori vincitore. Certo, Kyrgios, paga senza dubbio il finale di terzo set, autentico spartiacque della partita. L’australiano, in tutto il corso del terzo parziale, aveva dato la sensazione di poter rompere l’equilibrio: 2 palle break nel primo game, ma soprattutto 2 palle break nel nono che l’avrebbero mandato a servire per il set. Da queste seconde due chance sfumate, invece, il buio. Un game frettoloso giocato con sciagurati serve and volley sulla seconda e la spallata alla partita, anziché l’australiano, è stato il russo a piazzarla.

Kyrgios è un martello al servizio! Game a zero in 50''

Da lì, Kyrgios, si è trovato nuovamente a inseguire, conquistandosi in ogni caso un prezioso quarto set e forzando la partita al quinto. Anche in questo caso però, dopo un tie-break ben giocato e chiuso per 7 punti a 3, l’australiano è stato incapace di sfruttare l’inerzia positiva a suo favore, cedendo clamorosamente il primo game del quinto set. Un allungo che ha caricato Khachanov, capace di tenersi il break di vantaggio – nonostante le due palle break concesse nel secondo e nel quarto gioco – fino al traguardo finale del 6-4 in proprio favore, portandosi via con merito una partita dove, in soldoni, alla fine, è riuscito a essere più solido di Kyrgios nei momenti più delicati.

Incredibile sugli spalti: si fa tagliare i capelli mentre guarda Kyrgios

L’australiano esce così con grande rammarico dallo US Open, per un’edizione che dopo la vittoria su Medvedev e con la successiva uscita di Nadal, vedeva nel fumantino tennista di Canberra in favorito n°1 del bookies. Non sarà lui dunque il finalista di questa edizione, ma uno tra Casper Ruud e Karen Khachanov. Per un match sicuramente di minor appeal rispetto a qualsiasi altro incrocio possibile (Berrettini e Kyrgios le altre due opzioni); ma senza dubbio, per quanto visto sul campo, meritato da entrambi.

Khachanov polemico a fine match: "Ah adesso mi applaudite?"

