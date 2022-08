C'erano molte incognite sulle condizioni di Martina Trevisan, che non ha mai ritrovato le sensazioni del Roland Garros durante l'estate nordamericana, ma ce n'erano ancora di più su quelle di Evgeniya Rodina, 33enne moscovita al rientro nel tour dopo ben tre anni, senza ranking e ammessa in tabellone grazie al ranking protetto. La toscana, oltretutto, aveva dato forfait a Cleveland, nell'ultimo torneo disputato, per salvaguardare una coscia dolorante in vista dell'importante appuntamento di Flushing Meadows.

I numeri non sempre raccontano fedelmente una partita, ma in questo caso il primo set si può riassumere così: Trevisan converte una palla break su sette, Rodina fa due su due. Trevisan può essere molto aggressiva sulle tenere seconde di servizio offerte da Rodina, che mostra una vistosa fasciatura alla spalla oltre a un movimento raggrinzito nel servizio. Dopo un avvio al rallentatore mette in campo una condizione atletica difficilmente pensabile viste le premesse, si mostra a proprio agio in scambi prolungati e con scatti in avanti. Nonostante ciò l'azzurra si procura un set-point sul 5-4, e con quel dritto che si spegne lungo di qualche centimetro si spengono anche le sue energie: in un battito di ciglia siamo 7-5 6-1.

Martina non ha quasi mai trovato il giusto feeling con la palla, specie dal lato del rovescio dove è stata molto fallosa sin dall'inizio. Nel secondo parziale Rodina, rinvigorita e in fiducia, si trasforma in un vero robot sparapalle e non concede più quasi nulla. Tartassa l'azzurra nel suo manifesto punto debole, il rovescio, e riesce a capitalizzare praticamente ogni occasione gli si presenti. Rimangono vani i tentativi di Trevisan di mischiare le carte in tavola con qualche soluzione tattica inusuale, ormai la partita è incanalata. Rodina affronterà ora la vincente tra Muchova e Tomljanovic.

