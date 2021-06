In una prima giornata fortemente condizionata dalla pioggia, a inaugurare il programma sono Sabalenka e Niculescu ed è la giocatrice bielorussa a imporsi, da pronostico, 6-1 6-4 sotto il tetto del campo 1. Sabalenka, testa di serie numero 2, è una delle favorite del torneo anche se non ha mai raggiunto i quarti di finale in uno Slam: "Ero davvero nervosa per inaugurare Wimbledon e anche per essere la prima a giocare sul campo 1. Sono davvero felice di aver vinto la partita. L'atmosfera era incredibile. Sì, mi sono divertita". A Eastbourne era stata sorpresa da Camila Giorgi , sulla sua strada la prossima è la padrona di casa Katie Boulter.

Garbine Muguruza è spietata contro la francese Fiona Ferro: 6-0 6-1 in 49 minuti per la campionessa dell'edizione 2017. Il bilancio della spagnola nei primi turni degli Slam è 28-6: per lei mercoledì la qualificata olandese Pattinama Kerkhove (vittoriosa sulla Kuznetsova con un doppio 6-3). Quello di Madison Keys è, invece, 30-4 dopo la vittoria su Katie Swan per 6-3 6-4: al secondo turno sarà derby a stelle e strisce con la Davis.

La due volte campionessa del torneo Petra Kvitova (2011 e 2014) cade sotto i colpi di Sloane Stephens, la cui maggiore regolarità viene premiata insieme a una brillantezza diversa negli spostamenti. Troppi rischi che si tramutano in errori per la ceca, condizionata da un rendimento al servizio deficitario (41% di prime in campo nel primo set). L'americana, superiore anche in risposta, vince 6-3 6-4 sul Centrale: "Spero in un cammino lungo", il suo commento alla prima partita ufficiale sull'erba negli ultimi due anni.

