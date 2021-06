Serena Williams riuscirà a conquistare il fatidico 24° Slam? La solita domanda precede ormai ogni major e allora non si può che iniziare dal tabellone: l'americana ripartirà dalla Sasnovich ma non mancano altri incroci interessanti come Ashleigh Barty vs Carla Suarez Navarro. Come per il maschile e gli italiani i giochi sono fatti. Compito non semplice per Barbora Krejcikova, vincitrice al Roland Garros e abbinata a "Claire" Tauson al primo turno. Su tutti spicca, però, Kvitova-Stephens. Barty-Konta, Svitolina-Badosa e Serena Williams-Kerber sono dei potenziali terzi turni. Simona Halep, campionessa in carica, ha dato forfait.