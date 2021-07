Una prestazione da incorniciare permette a Ons Jabeur di entrare per la prima volta in carriera tra le migliori otto giocatrici di Wimbledon: a farne le spese è la testa di serie n° 7 del torneo, Iga Swiatek, che cede alla rimonta della tunisina 5-7 6-1 6-1. La regina del Roland Garros 2020 lascia l'All England Club con una marea di errori (a fine match sono 27 i non forzati con 5 doppi falli). Dopo aver recuperato lo svantaggio in avvio (la tunisina era salita 3-1), la polacca riesce, però, a portarsi a casa il primo set con con due meravigliosi vincenti: 7-5. Da lì un parziale di 12 game a 2 senza appello: Jabeur, che aveva già raggiunto i quarti di finale in Australia l'anno scorso, diponge tennis da fondo campo, variando il gioco con palle corte e facendo letteralmente impazzire la polacca che soffre di un appannamento dal punto di vista tattico fin dal primo quindici. La 26enne tunisina diventa così la prima giocatrice araba tra le prime otto di Wimbledon dal 1974, dopo aver battuto in successione Venus Williams, Garbine Muguruza e, appunto, Iga Swiatek.

A far festa c'è anche Aryna Sabalenka, prossima avversaria di Jabeur e finalmente in grado di sfatare il tabù ottavi di finale. La bielorussa, testa di serie n°2 del tabellone, non era mai riuscita a spingersi tra le ultime 8 protagoniste di uno slam ma trova la sua redenzione nella battaglia tra colpitrici dal fondo contro Rybakina. Sabalenka riesce a gestire il tentativo di rientro nella partita della kazaca, che si arrende alla fine per 6-3 4-6 6-3. Tra Sabalenka e Jabeur una vittoria a testa nei precedenti, piuttosto recenti: al Roland Garros 2020 vinse la tunisina in 3 set; mentre a inizio anno sul cemento di Abu Dhabi si impose la bielorussa 6-2 6-4.

Avanti anche Karolina Pliskova, che mette fine alla corsa della ‘russa d’Italia’ Samsonova. Oggi Ludmilla trova poco il campo rispetto alle bordate che si erano viste nei giorni scorsi; ne approfitta così una Pliskova che si impone per 6-2 6-3 e ritrova i quarti di un major più di 2 anni dopo l’ultima volta, all’Australian Open 2019. Segnali importanti sulla Pliskova che su questa superficie era davvero chiamata a fare qualcosa in più rispetto alle ultime uscite. Sfiderà una tra Keys o Golubic. Sulla carta è favorita.

Una delle partite più attese era forse quella tra n°1 e n°2 della Race, ovvero Barty e Krejcikova. Vittoria dell’australiana, che rispetta il pronostico di numero 1 WTA e mette fine alla corsa di 15 partite consecutive vinte della ceca, vincitrice dell’ultimo Roland Garros. E’ uscita al primo pericolo la Barty, che sotto 2-4 nel primo set ha cambiato marcia, imponendosi con il 7-5 6-3 finale che le vale i quarti. Lì sfiderà la vincente del match tra Tomljanovic e Raducanu.

