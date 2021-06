Una prima giornata agrodolce per i colori azzurri a Wimbledon, dove avanza solo il veterano Andreas Seppi , alla 64esima presenza consecutiva in uno slam che vale il -1 dalle 65 di Roger Federer. Insieme a Seppi però molto, che nei primi due set contro lo spagnolo Ramos ha giocato un tennis particolarmente ispirato. Fognini ha servito bene ma soprattutto ha giocato alla grande col dritto, trovando grande soluzioni con anticipi e accelerazioni. Ramos ha retto un set – il primo – ma si è inchinato al tie-break per 7 punti a 4. Da lì Fognini ha dominato, imponendosi con un rapido parziale che è valso il 6-2. Peccato non sia riuscito a iniziarla prima il ligure, perché alle 21:52 orario italiano (20:52 a Londra) il giudice di sedia ha interrotto per sopraggiungere dell’oscurità. Vediamo se Fabio, domani, alla ripresa, sarà in grado di scendere in campo con lo stesso piglio odierno:. In palio c’è il secondo turno con Cuevas o Djere.