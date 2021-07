Due partite e un set. E’ questa – purtroppo – la tenuta del fisico di Nick Kyrgios dopo la lunga pausa – non forzata – dal tennis. L’australiano infatti dopo Melbourne aveva scelto di rinunciare alle varie bolle in giro per il mondo e di saltare completamente l’intera stagione della terra battuta, superficie che non ama. Il rientro a Wimbledon è stato così caratterizzato da due belle prove contro Humbert prima e Mager poi, prima che il fisico – evidentemente poco abituato agli sforzi di questo livello – chiedesse le cambiali. Un primo set quasi dominato contro Felix Auger-Aliassime – a dimostrazione del valore di fondo di Kyrgios – ma poi il problema ai muscoli dell’addome. L’impossibilità di spingere al servizio, un secondo parziale irriconoscibile e la stretta di mano all’avversario.

Kyrgios lascia così spazio agli ottavi di finale a Felix Auger-Aliassime, lasciando a Zverev o Fritz un avversario più fresco ma certamente meno insidioso se paragonato alle proprie capacità. Kyrgios ha poi salutato il pubblico, con Wimbledon a rompere l’etichetta dell’intervista in campo al vincitore – che è stato fatto attendere – per lasciare spazio al microfono proprio all’australiano, assoluta novità e in qualche modo misura dello status di un giocatore che divide, ma che piace al pubblico ed è intrattenimento assicurato, nel bene e nel male, in ogni suo match. Kyrgios si è detto dispiaciuto e che tornerà presto.

Wimbledon Favola Raducanu, è agli ottavi: avanti anche Gauff, Kerber e Badosa 2 ORE FA

Gli altri

Ivashka ha battuto Thompson in 3 set – 6-4 6-4 6-4 – ovvero lo stesso identico punteggio con cui ha vinto il suo futuro avversario agli ottavi, Matteo Berrettini. Bene anche il vincitore del primo Masters 1000 stagionale, Hubi Hurkacz. Il polacco si è imposto 6-3 6-4 6-2 su Bublik.

Seguono aggiornamenti...

Wimbledon Fognini: “C’è tanta amarezza, ma vado a casa a testa alta" 6 ORE FA