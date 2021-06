Gianluca Mager non sbaglia il suo esordio stagionale sull’erba dell’All England Club, e affossa l’argentino Londero in quattro set, 7-6 6-0 4-6 6-3. Il tennista azzurro vuole continuare a stupire in questo 2021, anche su una superficie a lui poco familiare.

Mager parte col piede giusto in avvio di primo parziale, poi sul set point in favore dell’azzurro Londero trova il break che rimette in discussione la gara; alla fine l'azzurro prevale comunque 7-3, ma con palesi difficoltà nell’aggiustare la prima.

Il ligure si prende anche la seconda frazione: dominio senza appello che culmina in bagel. Londero sembra ormai fuori dalla gara, ma proprio sull’orlo del crepuscolo riesce a rimediare il terzo parziale con un 6-4 che costringe l’organizzazione a sospendere la partita al giorno seguente.

La notte porta consiglio a Mager, che in un quarto parziale dalla luce nuova, risponde ermetico nei primi turni a servizio. Poi al settimo game arriva una leggera inflessione, che lo porta a dover annullare tre palle break all’avversario. Il ligure mette sotto pressione l’argentino e dopo un inizio contratto comincia a liberare il braccio. La prima palla break è quella buona: sul 5-3 il ligure si guadagna l’opportunità di servire per il match e con personalità sigilla quarto parziale sul 6-3.

Mager riconferma lo stato di grazia dimostrato a Marbella e Belgrado, ma questa volta lo fa sull’erba: la prova fornita contro l’argentino fungerà da propulsore per un match ben più impegnativo contro Kyrgios o Humbert.

