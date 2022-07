Jannik Sinner ha sfiorato l’impresa a Wimbledon 2022, mettendo seriamente in crisi Novak Djokovic e andando vicino alla qualificazione alla semifinale dello Slam più prestigioso. Il tennista italiano 2022, mettendo seriamente in crisie andando vicino alla qualificazione alla semifinale dello Slam più prestigioso. Il tennista italiano si è involato sul 2-0 contro il fuoriclasse serbo giocando una partita di altissimo spessore tecnico e agonistico, poi è calato un pochino dal punto di vista fisico e al servizio, non riuscendo così ad arginare la rimonta dell’ex numero 1 al mondo, capace di imporsi al quinto set.

L’altoatesino, che un paio di giorni fa aveva surclassato il quotato Carlos Alcaraz, ha espresso una prova rimarchevole sull’erba londinese, una superficie che fino alla scorsa settimana gli era indigesta e su cui non aveva mai vinto una partita. Il 20enne si è decisamente evoluto, è più forte sotto diversi punti di vista e ha dimostrato ancora una volta di potersi togliere grandi soddisfazioni in un prossimo futuro.

Jannik Sinner si è espresso in questo modo

"Ho giocato bene e a un buon livello, anche nel quinto set ho giocato bene. Ho mancato l’ultimo colpo, ma posso essere orgoglioso per come ho giocato qui". L’atleta ha individuato anche il momento della svolta: “Nel terzo set stavo servendo ed ero 0-15, ma ho colpito un dritto facile in rete e così sono andato sotto 0-30. Poi ho giocato un buon punto, ma invece di trovarmi sul 15-30 ero sotto 0-40 e a quel punto ha fatto il break. Da quel momento ha iniziato a giocare meglio".

L’azzurro si è soffermato anche sul leggero infortunio avuto nel corso della partita

"Mi sono stortato la caviglia sinistra. All’inizio sentivo dolore e ho avuto un po’ di paura, ma dopo, quando ho mosso i primi passi, ho sentito che andava bene. Ho prestato un po’ di attenzione nei primi due punti. La cosa più importante è che il mio corpo sta bene“. Sulla settimana a Wimbledon: “Penso che ho giocato ogni match in crescendo, contro avversari differenti. Ho preso confidenza incontro dopo incontro. Tornare il prossimo anno mi aiuterà. Ho mostrato che posso giocare un buon tennis, a buon livello. Continuerò a lavorare duro".

