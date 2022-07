i momenti di tensione. In particolar modo verso la fine del terzo set (che è coincisa anche con quella del match), quando Lorenzo Sonego ha trovato la forza per restituire indietro il break a Nadal e pareggiare sul 4-4. Lo spagnolo, scottato dall’urlaccio di Sonego dopo un punto, ha richiamato il suo avversario a metà campo e gli chiesto (con toni abbastanza autoritari) di abbassare il volume della radio. Sonego ci è rimasto parecchio male, cercando di spiegare a Rafa che toccherebbe all’arbitro prendere una decisione in queste situazioni. È stato un match a senso unico quello andato in onda sul centrale di Wimbledon , ma nonostante l’andamento orizzontale non sono mancati. In particolar modo verso la fine del terzo set (che è coincisa anche con quella del match), quando Lorenzo Sonego ha trovato la forza per restituire indietro il break a Nadal e pareggiare sul 4-4., scottato dall’urlaccio di Sonego dopo un punto,(con toni abbastanza autoritari)Sonego ci è rimasto parecchio male, cercando di spiegare a Rafa che toccherebbe all’arbitro prendere una decisione in queste situazioni.

Al termine del match, circa due game dopo il confronto a rete, Nadal ha cercato di spiegarsi meglio con il tennista italiano, che però ha ribadito al campione spagnolo come gli abbia dato fastidio quel comportamento. Poco dopo aver stretto la mano al giudice di sedia, Nadal ha commentato così: "Non parliamo di situazione piccante. Mi dispiace moltissimo se gli ha dato fastidio. Adesso mi sento in colpa. Cercherò di parlare con lui negli spogliatoi". Insomma, una questione irrisolta, che speriamo possano chiarire al più presto.

Le parole di Nadal in conferenza stampa

"Ho sbagliato. Probabilmente non avrei dovuto chiamarlo in rete. Quindi, chiedo scusa per questo. Errore mio. Nessun problema a riconoscerlo. Non commento oltre, ho parlato con Sonego negli spogliatoi".

