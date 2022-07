Jannik Sinner è diventato il più giovane italiano a raggiungere gli ottavi di finale a Wimbledon con il successo su John Isner. Battuto con più facilità di numerose previsioni l’americano, è ora tempo di pensare allo scontro che tanti attendevano, quello con Carlos Alcaraz: allo spagnolo e all’altoatesino è predetta una . Battuto con più facilità di numerose previsioni l’americano, è ora tempo di pensare allo scontro che tanti attendevano, quello con: allo spagnolo e all’altoatesino è predetta una rivalità piuttosto lunga e duratura

L’attuale numero 2 d’Italia ha parlato così a Sky Sport: “Sicuramente sarà una partita molto molto difficile, me l’aspetto molto dura. Lui sta giocando molto bene e ha dimostrato di farlo anche su erba, può giocar bene ovunque. Sono contento di incontrarlo, spero di fare una buona partita“.

E prosegue con i programmi: “Domani (oggi, N.d.R.) m’alleno con calma, come sempre, e proverò a fare del mio meglio. Tanto partirà dal servizio, anche lui risponde molto bene come me. Vediamo. Ci saranno anche degli scambi lunghi, intensi, non sarà solo mentale com’è stato oggi, ma anche fisico. Vedremo domani come andrà“.

Sinner ha giocato già due volte contro Alcaraz, perdendo in entrambe le occasioni. Tutti e due hanno ceduto due set ai Championships: l’italiano in partite distinte, il murciano in una sola, quella d’esordio con il tedesco Jan-Lennard Struff.

La versione di Alcaraz

Carlos Alcaraz, dopo aver demolito una versione a dir poco inconsistente rispetto alla norma (forse la peggiore della stagione su erba) del tedesco Oscar Otte, si appresta a sfidare qualcuno che di problemi gliene creerà, e parecchi. Jannik Sinner ha tutta l’intenzione di voler togliere dal torneo la testa di serie numero 5, che sta vivendo per la prima volta le forti emozioni dell’erba di Wimbledon dopo il “prologo” del 2021.

Così il murciano parla del suo prossimo avversario: “Sono molto contento di poter giocare i miei primi ottavi di finale a Wimbledon giocando a un livello spettacolare e pensando già alla prossima partita. Spero che sia molto bella, personalmente non vedo l’ora di giocare queste partite e sarà un match combattuto fino alla fine. So che Jannik è un grande giocatore e so che sarà una partita molto difficile“.

Poi parla delle ragioni per cui viene fatto oggetto di simpatia da molti tifosi: “Penso che alle persone piaccia il mio gioco e vedere le mie partite. Io mi diverto se loro si divertono. Mi piace che la gente mi tifi e che abbia tante aspettative sul mio gioco. Divertire può voler dire giocare con uno stile differente, più dinamico. Mi piace andare a rete è qualcosa che è sempre stato parte di me e si vede che le persone lo apprezzano“.

Sono stati in molti, durante il Roland Garros, a lanciarsi su Alcaraz parlandone come del favorito del torneo, poi andato a Rafael Nadal e che lo ha visto soccombere contro Alexander Zverev ai quarti di finale. Per lui si tratta della seconda volta ai Championships in tabellone principale.

Sinner: "Stavo giocando bene e tornerò più forte di prima"

