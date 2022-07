dall’inviato a Wimbledon. E’ una conferenza stampa a sorpresa, convocata intorno alle 18:50 ore inglesi e fissata per le 19:20 qui a Wimbledon, che Rafa Nadal cancella ogni speculazione: non sarà parte della seconda semifinale domani contro Nick Kyrgios. Per lo spagnolo fatale uno strappo ai muscoli addominali che ha avuto il culmine nel match contro Taylor Fritz, alla fine vinto, ma che ha impedito di fatto a Rafa di poter giocare domani. Le indiscrezioni sugli esami strumentali in mattinata parlavano di una lesione di circa 7mm. Analisi confermata poi dalle stesse parole di Nadal nella conferenza stampa: “Come potete immaginare sono qui per ritirarmi. Ho una lesione agli addominali. Ci ho pensato tutto il giorno sulla decisione da prendere. Penso che non abbia senso andare in campo, anche se ci ho provato spesso nella carriera, ma se continuo a giocare l’infortunio sarà sempre peggiore. Ecco perché preferisco ritirarmi. Ho preso questa decisione perché credo di non poter vincere due partite. Non posso servire. Non posso servire alla velocità giusta e non posso fare i movimenti necessari. Immaginarmi vincere due partite è impossibile. E’ una questione di rispetto per me stesso: non essere competitivo e rendere le cose peggiori non ha senso”.

Sui dettagli dell’infortunio

Beh, ho avuto dei problemi agli addominali da circa una settimana, ma le cose erano più o meno sotto controllo. Ma ieri è stato il giorno peggiore. Sinceramente durante la settimana ho fatto dei test per vedere come le cose si evolvevano. E dopo il match di ieri questa piccolissima lesione che avevo lì da qualche giorno è diventata molto più grande.

Sulla stagione fin qui

No, non ho mai pensato al Grande Slam. Ho pensato alla mia felicità quotidiana. Onestamente in Australia non ho mai avuto problemi fisici. Non ho mai avuto problemi fisici durante il torneo. Ma tornavo da lungo periodo dopo un infortunio. Il Roland Garros invece è stato molto complicato, mentalmente e soprattutto fisicamente. Ma dopo di lì le cose sono andate meglio. Come ho detto, dopo quanto ho fatto al Roland Garros, solo il fatto che fossi qui mostra quanto ci tenessi a Wimbledon.

Sulla stagione da adesso in poi

Non cambia nulla. Avrò bisogno di riposare. A oggi la mia stagione resta uguale e conto di ripartire dal Masters 1000 in Canada.

Addio Grande Slam

La striscia di Nadal si ferma così a 19 partite consecutive vinte quest’anno nei tornei dello slam. Le 7 per il titolo in Australia, le 7 per il titolo al Roland Garros e le 5 vinte qui a Wimbledon prima del forfait di oggi. Resta così ancora una volta fermo il record del Grande Slam nell’anno solare: dopo averlo sfiorato Djokovic lo scorso anno, l’ultimo a riuscirci resta Rod Laver nel 1969.

Nick Kyrgios vola così in finale a Wimbledon senza giocare. Per l'australiano sarà la prima finale slam della carriera. Sfiderà Djokovic o Norrie.

