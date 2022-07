dall’inviato a Wimbledon. Si è completato oggi anche il quadro della parte alta del tabellone femminile, che dopo l’uscita di Swiatek cerca la sua protagonista. Questa sembra ormai destinata a essere l’ex campionessa 2019 Simona Halep. La romena è attualmente ancora in striscia aperta in questo torneo proprio da quell’edizione. Dopo quel successo, arrivato in finale su Serena Williams al termine di ciò che probabilmente è stata la sua più bella partita della carriera, la Halep non ha più giocato questo torneo. Nel 2020 la cancellazione per la pandemia, nel 2021 la romena fuori per infortunio. E così, di fatto, sono 11 le vittorie consecutive della Halep qui a Wimbledon. Abbastanza rumorosa quella di oggi. Halep ha infatti mostrato davvero un gran tennis e una gran condizione fisica, spazzando letteralmente via le ambizioni della n°4 del seeding Paula Badosa: un 6-1 6-2 perentorio a favore della romena che, a questo punto, si pone davvero come candidata n°1 per la vittoria finale.

A sfidare la Halep ai quarti ci sarà però una cliente scomoda come Amanda Anisimova. L’americana si sta attestando ormai come una sorta di certezza alla seconda settimana e sul Campo 1 ha messo fine alla favola della francese Harmony Tan, giustiziere prima di Serena Williams e poi della padrona di casa Katie Boulter. Incrocio interessante in ottica del momento di forma di entrambe, che pare davvero ottimo.

Rybakina-Tomljanovic l'altro quarto

L’altro quarto della parte alta sarà invece quello formato da Elena Rybakina e Ajla Tomljanovic. La kazaca era l’unica in questa sezione che aveva rispettato il ruolo di testa di serie. Su questi prati il suo tennis molto potente è un fattore e Petra Martic ha potuto poco nel 7-5 6-3 finale. Vedremo se Tomljanovic, ex fidanzata di Matteo Berrettini, saprà domare la kacaza. L’australiana si è infatti imposta in rimonta sulla francese Cornet, ovvero colei che era riuscita a mettere fine alle 37 vittorie consecutive della Swiatek. Vittoria in rimonta per Tomljanovic col punteggio di 4-6 6-4 6-3.

