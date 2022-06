Dopo la roboante vittoria al primo turno nel derby sulla Trevisan, lasciando solo due game per strada, Elisabetta Cocciaretto torna sulla terra nella sua seconda uscita londinese. L’azzurra infatti si arrende con un doppio 6-4 all’avversaria Irina Begu.

Una partita complicata per Cocciaretto, che ha trovato un’avversaria scomoda e d’esperienza. Rammarico soprattutto per il secondo parziale, quando a lungo sotto di un break, Cocciaretto era riuscita a rientrare sul 4-4. Trovato però il break che la rimetteva in partita, la tennista italiana perdeva nuovamente il servizio proprio nel momento chiave, lasciando a quel punto alla Begu la chance di chiudere il match. Una partita in cui i 13 non forzati di Begu a fronte dei 27 di Cocciaretto hanno fatto la differenza; per un cammino a Wimbledon per Elisabetta comunque da ricordare. Dopo i tanti problemi fisici e una stagione complicata, un assegno da 90mila euro circa per la prima partita giocata – e vinta – in carriera sull’erba, sono un’esperienza positiva e da cui ripartire per il prosieguo della stagione.

Ad

Wimbledon Mercoledì nero per le big: a casa anche Raducanu, passa Garcia 2 ORE FA

Djokovic: "US Open? Non dipende da me. Il vaccino non è un'opzione"

Wimbledon Humbert sorprende Ruud: fuori anche la testa di serie numero 3 4 ORE FA