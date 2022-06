Wimbledon 2022, day 4! Torna l'emozione dei Championships e nuovo appuntamento sul Centrale per Rafael Nadal. Dopo i quattro set faticati con l'argentino Cerundolo, Rafa affronterà il trentaduenne lituano Ricardas Berankis, che all’esordio ha battuto Sam Querrey ma a Wimbledon, in otto partecipazioni, non ha mai superato il muro del secondo turno. Per l'Italia, dopo la maratona vinta al quinto con Kudla, Lorenzo Sonego sfiderà il ventunenne francese Hugo Gaston, numero 66 del ranking ATP. Apre il campo 1 Stefanos Tsitsipas, alle 14:00 contro Thompson. A seguire Swiatek contro l'olandese Pattinama Kerkhove.

Il match del giorno

Lorenzo Sonego v Hugo Gaston (non prima delle 13:30 ora italiana) - Quello di Sonego è l'unico match "italiano" del giorno: una partita da vincere per Lorenzo, che ha già battuto Gaston due volte nell'ultimo anno fra Montpellier 2021 e Sydney 2022.

Programma Day 4: giovedì 30 giugno 2022

CAMPO CENTRALE - 14:30

K. Boulter v Ka. Pliskova

R. Berankis v R. Nadal

C. Gauff v M. Buzarnescu

Campo n.1 - 14:00

J. Thompson v S. Tsitsipas

I. Swiatek v L. Pattinama Kerkhove

A. De Minaur v J. Draper

Campo n.2 – 12.00

Paula Badosa v Irina Bara

Filip Krajinovic v Nick Kyrgios

Harriet Dart v Jessica Pegula

non prima delle 18

Kirsten Flipkens v Simona Halep

Campo N.3 – 12.00

Ana Bogdan v Petra Kvitova

Liam Broady v Diego Schwartzman

Daniel Elahi Galan v Roberto Bautista Agut

Campo n.12 – 12.00

Alastair Gray v Taylor Fritz

Bianca Andreescu v Elena Rybakina

Denis Shapovalov v Brandon Nakashima

Campo n.18 – 12.00

Emil Ruusuvuori v Botic Van De Zandschulp

Viktorija Golubic v Barbora Krejcikova

Lauren Davis v Amanda Anisimova

Campo n.14 – 12.00

Claire Liu v Alize Cornet

non prima delle 13:30

LORENZO SONEGO v Hugo Gaston

Maxime Cressy v Jack Sock

Magdalena Frech v Anna Karolina Schmiedlova

Campo n.15 – 12.00

Ajla Tomljanovic v Catherine Harrison

non prima delle 13:30

Greet Minnen v Qinwen Zheng

Cristian Garin v Hugo Grenier

Campo n.16 – 12.00

Marcos Giron v Alex Molcan

Petra Martic v Kristina Kucova

Dennis Novak v Jason Kubler

Campo n.17 – 12.00

Mackenzie McDonald v Richard Gasquet

non prima delle 13:30

Sara Sorribes Tormo v Harmony Tan

Benjamin Bonzi v Jenson Brooksby

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go e NowTv anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

