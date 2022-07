Elena Rybakina, C’è un passaggio destinato a fare discutere nella conferenza stampa di neo campionessa in singolare femminile a Wimbledon 2022 . La tennista nata a Mosca e cresciuta in Russia, ma dal 2018 di passaporto kazako, ha destato abbastanza interesse nello scorrere del torneo proprio per la sua situazione. E’ arrivata così una domanda piuttosto chiara di un giornalista britannico in sala stampa, che durante la conferenza post successo a Wimbledon ha chiesto in maniera piuttosto diretta cosa Rybakina pensasse riguardo alla guerra. Riportiamo il passaggio testuale.

Domanda: “Wimbledon quest’anno ha bannato tutti gli atleti russi per la paura in parte della propaganda di Vladimir Putin. Ovviamente tu sei kazaka, ma sei nata e cresciuta in Russia. Condanni la guerra e le azioni di Putin?"

Ad

Rybakina: “Scusa, non ho sentito”.

Wimbledon Djokovic: "Kyrgios unico a difendermi in Australia" 2 ORE FA

Domanda: “Condanni la guerra e le azioni di Putin? Penso che la gente vorrebbe sapere la tua opinione su questo fatto”

Rybakina: “Scusa, il mio inglese non è dei migliori. Non ho capito la seconda parte della domanda. Dal mio punto di vista posso solo dire che rappresento il Kazakistan. Non ho scelto io dove nascere. Questa gente ha creduto in me. Il Kazakistan mi ha supportato molto. Anche oggi ho visto tante bandiere. Quindi non so come rispondere a questa domanda”.

Una Rybakina dunque che prova a smarcarsi senza rispondere, nonostante il chiaro imbarazzo nato in quel momento nella sala stampa. Dal lato della neocampionessa non è arrivata così una chiara risposta, ma la situazione è anche da provare a spiegare. Parte della famiglia di Rybakina vive tutt’ora in Russia, dove lei stessa ha passato i passati mesi all’epoca del lockdown. Dunque da qui, probabilmente, la voglia di non esporsi chiaramente su un tema che resta piuttosto delicato.

Djokovic: "US Open? Non dipende da me. Il vaccino non è un'opzione"

Wimbledon Rybakina regina di Wimbledon! Sconfitta Jabeur in rimonta 7 ORE FA