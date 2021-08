Camila Giorgi agguanta la sua prima finale in un WTA 1000 in carriera. L'azzurra, dopo una sofferta vittoria su jessica Pegula, andrà a giocarsi per la prima volta un titolo tanto prestigioso e lo farà contro Karolina Pliskova, che arriva da un successo decisamente più agevole su Aryna Sabalenka, superata per 6-3 6-4.

Giorgi-Pliskova in diretta tv su Supertennis

WTA, Montreal Giorgi-Gauff, per la semifinale: quando e dove vederla IERI A 08:55

Il match valido per la conquista del titolo al WTA Montreal 2021 Giorgi-Pliskova andrà in scena nel preserale di domenica 15 agosto, alle 19:30 italiane in diretta tv su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), oltre che in diretta streaming sul sito di Supertennis.

GIORGI È AI QUARTI: TRAVOLTA PLISKOVA, RIVIVI IL MATCH

Giorgi-Pliskova, i precedenti

Camila Giorgi e Karolina Pliskova si sono già incontrate otto volte. La bilancia pende dal lato della ceca, che ha all'attivo cinque successi, ma negli ultimi due incontri ha trionfato Camila, proprio quest'anno: prima a Eastbourne e poi agli ottavi di finale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Giorgi-Pliskova: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 15 agosto 2021, Montreal, campo Centrale, (ore 19:30 italiane)

Giorgi al secondo turno, fuori Martic: gli highlights

Tokyo 2020 Splendida Camila Giorgi: è ai quarti! Demolita Pliskova 27/07/2021 A 08:26