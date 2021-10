Lo scorso 17 agosto Anett Kontaveit subiva la quinta sconfitta consecutiva nelle ultime 5 uscite ufficiali, con un ko contro Ons Jabeur al 1° turno del torneo di Cincinnati. Da quel momento in poi, la tennista estone, non si è praticamente più fermata: 26 vittorie su 28 partite giocate; 4 tornei vinti su gli ultimi 7 disputati, una striscia di 10 vittorie consecutive che diventano 15 se consideriamo i match giocati indoor.

E’ stata una rincorsa semplicemente incredibile quella della giocatrice estone, che centrando il successo in finale a Cluj contro la padrona di casa Simona Halep – match dominato per 6-2 6-3 – si è regalata un traguardo semplicemente impensabile alla fine dello scorso agosto. Una scalata da n°30 della Race a n°8 che le vale la prima qualificazione in carriera al Masters delle campionesse, le WTA Finals di Guadalajara. Curiosamente, rubando il posto – e rendendo vana la scelta del vestito – proprio di quella Ons Jabeur che le aveva inflitta l’ultima di quelle sconfitte consecutive.

Davvero un percorso pazzesco quello della Kontaveit, che da lunedì entrerà per la prima volta anche in Top 10 e più in generale per un finale di stagione così che, probabilmente, non si vedeva da Caroline Garcia nel 2017.

Kontaveit dunque raggiungere le colleghe Sabalenka, Krejcikova, Pliskova, Sakkari, Swiatek, Muguruza e Badosa per le WTA Finals a Guadalajara; un torneo che alla fine mette insieme il meglio che abbiamo visto in questa equilibrata stagione di tennis femminile fatta eccezione per la Barty, “bloccata” in Australia; e per Naomi Oksaka, che di fatto si è privata di ogni chance di qualificazione abbandonando momentaneamente il circuito per i ben noti problemi.

WTA Finals che prenderanno il via il prossimo 10 novembre per concludersi il 17 novembre, in un inedita versione infrasettimanale (che terminerà ad ATP Finals di Torino già iniziate).

