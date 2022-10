Si ferma subito il cammino di Lucia Bronzetti nel torneo WTA di Cluj-Napoca. La tennista romagnola è stata sconfitta al primo turno in rimonta dall’ungherese Dalma Galfi, numero 89 della classifica mondiale, che si è imposta con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco.

Sono stati ben sette gli ace messi a referto dalla magiara, che ha fatto la differenza in particolare con la prima di servizio, ottenendo l’81% dei punti con questo fondamentale. Bronzetti si è fermata al 71%, mentre ha chiuso con il 54% con la seconda. La romagnola ha vinto 69 punti in totale contro i 77 dell’avversaria.

Partenza lanciata di Bronzetti, che ottiene subito il break in apertura e poi salva due palle del controbreak nel terzo gioco, portandosi sul 3-0. Galfi, però, riesce a ristabilire l’equilibrio, strappando il servizio all’azzurra nel settimo game e poi pareggiando sul 4-4. Nel decimo game, però, Bronzetti toglie ancora la battuta all’ungherese e si impone per 6-4 nella prima frazione.

Nonostante il set vinto, nel secondo l’azzurra comincia malissimo, perdendo il servizio in apertura. Galfi controlla agevolmente i propri turni di servizio e allunga sul 4-2. Nel settimo gioco nuovo break in favore dell’ungherese, che poi chiude nel game successivo sul 6-2.

Nel terzo set si segue all’inizio l’andamento dei servizi, ma nel quinto gioco arriva la svolta decisiva dell’incontro. Galfi ottiene il break che la porta sul 3-2 e l’ungherese da quel momento non concede più occasioni all’italiana. Bronzetti non si avvicina mai alla palla del controbreak e Galfi può chiudere sul 6-4, qualificandosi per il turno successivo.

