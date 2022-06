A un anno dall'ultimo torneo, Serena Williams, ex regina del tennis mondiale, è tornata in campo questa sera in una sfida doppio. La statunitense, al fianco della tunisina Ons Jabeur, sull'erba del Rothesay International di Eastbourne, nel Sussex, ha battuto il duo formato dalla spagnola Sara Sorribes Tormo e dalla ceca Marie Bouzkova, con il punteggio di 2-6, 6-3, 13-11.

"Oh mio Dio, è stato così divertente suonare con Ons", ha detto Williams. "I nostri avversari hanno giocato benissimo. Hanno giocato così bene in quel primo set, stavano andando forte. Stavamo solo cercando di rimanere lì dopo il primo set, però è stato bello. Ho riacceso il fuoco dentro di me, quindi va bene; ne avevo bisogno."

