Anett Kontaveit è la seconda finalista delle WTA Finals 2021 in corso di svolgimento a Guadalajara. L’estone si conferma la tennista più in forma degli ultimi due mesi e supera la greca Maria Sakkari con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 dopo poco più di due ore di gioco. Alla sua prima apparizione al Masters di fine anno, la numero otto del mondo raggiunge subito l’ultimo atto del torneo, dove affronterà la spagnola Garbine Muguruza, in corso di svolgimento a Guadalajara. L’estone si conferma la tennista più in forma degli ultimi due mesidopo poco più di due ore di gioco. Alla sua prima apparizione al Masters di fine anno, la numero otto del mondo raggiunge subito l’ultimo atto del torneo, dove affronterà la spagnola Garbine Muguruza, che ha vinto il derby iberico nell’altra semifinale contro Paula Badosa

Il primo set è un monologo di Kontaveit. La tennista estone parte subito con il piede sull’acceleratore e trova il break nel secondo game, portandosi sul 3-0. Non c’è partita in questa prima frazione, con Sakkari che non riesce a fare nulla nei turni in battuta dell’avversaria. Un secondo break arriva in favore di Kontaveit nel sesto gioco, con l’estone che poi chiude sul 6-1.

Nel secondo set il primo game è già fondamentale e lo vince Sakkari dopo aver annullato due palle break. La greca si salva anche in un lunghissimo settimo gioco, cancellando la terza occasione di break all’estone. Alla fine è proprio Sakkari a strappare il servizio all’avversaria nel game successivo, conquistando poi il set per 6-3.

Si va dunque al terzo e regna la tensione. Sakkari spezza l’equilibrio nel quinto gioco, togliendo il servizio all’avversaria. Nel game successivo, però, Kontaveit ottiene l’immediato controbreak a zero. Il momento decisivo arriva in un incredibile ottavo game: Sakkari si porta sul 40-0, poi ha altre cinque occasioni per portarsi sul 4-4, ma alla prima palla break concessa perde clamorosamente il servizio. Kontaveit si porta così sul 5-3 e poi chiude sul 6-3, staccando il biglietto per la finale.

