Iga Swiatek ha serie ambizioni di diventare la nuova n°1 del tennis femminile. La tennista polacca prosegue la grande corsa al torneo di Indian Wells, appuntamento WTA 1000, centrando per la prima volta in carriera la finale di questo torneo. In semifinale contro Simona Halep, Iga Swiatek è stata autrice di una grande partita. In particolare, entrambe, hanno messo su uno show notevole nel primo set, quando la Swiatek ha trovato il modo di imporsi dopo 1 ora e un minuto di lotta risalendo da alcune situazioni davvero delicate. Halep aveva infatti avuto la possibilità di servire per il set sul 5-4; ma soprattutto aveva avuto due set point consecutivi nel successivo tie-break. Swiatek ha trovato però il modo di reagire, girando il primo set e chiudendo poi nel secondo per 6-4. E’ una vittoria di prestigio non solo perché vale una finale, ma perché di fatto incrementa le ambizioni della Swiatek per la stagione: con questa vittoria la polacca infatti diventa n°1 della Race 2022, superando Ashleigh Barty sulla classifica fin qui del singolo anno. Dimostrazione che sul lungo periodo, l’australiana, potrebbe subire il sorpasso.

Vedremo se Swiatek riuscirà a fare un passo in più in finale. La polacca affronterà Maria Sakkari, autrice anche lei di una gran vittoria in battaglia contro la spagnola Paula Badosa, che qui difendeva il titolo vinto lo scorso anno. Per la greca un successo in 3 set: 6-2 4-6 6-1. Una vittoria dunque che le regala la finale contro la Swiatek. 3-1 i precedenti a favore della greca, anche se la polacca vanta la vittoria nell’ultimo incrocio, l’unico giocato quest’anno, qualche settimana fa, nella semifinale del torneo di Doha.

